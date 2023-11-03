Всі ці люди – частина зростаючого покоління українців. Вони вчаться жити повноцінним життям з протезами та прокладають шлях до вільного від стереотипів суспільства.

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Спецпроєкт "Видимі" запросив до соціальної зйомки фотографа Степана Лісовського. У виданні йдеться, що українське суспільство болісно вчиться реагувати на тілесні ураження та протези. І часто, багато хто з нас не знає, як це правильно робити.

Наші міста не пристосовані для життя людей з інвалідністю та ампутаціями, від метро до громадського простору. Через активні бойові дії та постійні російські обстріли кількість людей з ампутаціями лише зростатиме. За оцінками експертів, через війну в Україні людей з ампутаціями стало на від 25 до 50 тисяч більше,

– йдеться у виданні Vogue.

Та всі ці люди викликають захоплення, адже попри все, вони не втрачають віри в життя та з гідністю зустріли свої виклики.

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Через активні бойові дії, постійні російські ракетні, артилерійські й мінометні обстріли, а також через мінно-вибухові травми кількість людей з ампутаціями лише зростатиме. Дехто вдягнений в камуфлях чи цивільне та ховають протези за одягом з довгими рукавами, інші ж носять шорти чи короткі спідниці, аби протези було добре видно.

Найкращий варіант взаємодії з цими людьми – демонстрація поваги та вдячності. Жалість – це останнє, що хочуть відчувати до себе люди з протезами. Історію кожного героя читайте на сайті українського Vogue.

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