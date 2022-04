Україну підтримують чимало світових знаменитостей першої величини. Нам допоміг Ілон Маск, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Міла Куніс та Ештон Кутчер, Вікторія та Девід Бекхем і багато інших. Кілька тижнів тому в Україну приїхав актор Шон Пенн, а слідом за ним – режисер фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" Кері Фукунага.

За тиждень перебуваня в Україні режисер побачив зруйновану Бучу, Бородянку, Ірпінь та Гостомель. У Києві разом з благодійним фондом World Central Kitchen Кері Фукунагу розвозив їжу до міст і селищ, що постраждали від російських окупантів.

На знак вдячності колажистка Аліна Пономаренко одягнула режисера у традиційне українське вбрання – вишиванку. Кері позує у виробі на короткий рукав з білими нитками. Вишивка такими нитками по білій тканині називається "полтавською". Саме таку вишиванку у 2017 році навіть занесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Образ Кері Фукунагу доповнював солом’яний гуцульский капелюх.

Аліна взяла фото Кері з відомої зйомки для Hollywood Reporter. Для повної картини спражнього українця дівчина додала сіно, на якому лежить режисер та тло канви з вишивкою та надписом знаменитих слів Василя Симоменка: "Ти знаєш, що ти – людина?".



Кері Фукунагу у вишиванці / Фото з інстаграму Аліни Пономаренко