Украину поддерживают многие мировые знаменитости первой величины. Нам помог Илон Маск, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Мила Кунис и Эштон Кутчер, Виктория и Дэвид Бекхэм и многие другие. Несколько недель назад в Украину приехал актер Шон Пенн, а вслед за ним – режиссер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Кэрри Фукунага.

Читайте также Бренд One by One приобрел два автомобиля, которые отправятся к бойцам в горячие точки Украины

Через неделю пребывания в Украине режиссер увидел разрушенную Бучу, Бородянку, Ирпень и Гостомель. В Киеве вместе с благотворительным фондом World Central Kitchen Кэри Фукунагу развозил еду в города и поселки, пострадавшие от российских оккупантов.

В знак благодарности коллажистка Алина Пономаренко одела режиссера в традиционный украинский наряд – вышиванку. Кэри позирует в изделии на короткий рукав с белыми нитями. Вышивка такими нитями по белой ткани называется "полтавской". Именно такую ​​вышиванку в 2017 году даже занесли в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины. Образ Кэри Фукунагу дополнял соломенную гуцульскую шляпу.

Алина взяла фото Кэри из известной съемки для Hollywood Reporter. Для полной картины упругого украинца девушка добавила сено, на котором лежит режиссер и фон канвы с вышивкой и надписью знаменитых слов Василия Симоменко: "Ты знаешь, что ты человек?".