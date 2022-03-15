Українська колажистка Аліна Пономаренко одягнула Емілію Кларк у вишиту сукню: ефектна обкладинка
Джерело:інстаграм Аліни Пономаренко
Чимало знаменитих світових зірок підтримують Україну на тлі війни, яку розпочали росіяни. Нещодавно зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк підтримала Україну, тож колажистка на знак вдячності, одягнула акторку у вишиту сукню.
Українка Аліна Пономаренко відома своїми фотоколажами, а точніше їх різновидом – digital-колажуванням. Завдяки програмам Photoshop i Adobe Illustrator вона одягає зірок в українське національне вбрання.
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За 20 днів війни в Україні багато зірок підтримали нас та засудили жортокість країни-агресорки. Часто знамениті зірки одягають на знак солідарності синьо-жовті футболки, або приміряють інші образи в кольорах національного прапора.
Нещодавно зірка "Гри престолів" підтримала Україну, одягнувшись у футболку з синьо-жовтим прапором. На руках вона тримала собаку, якого теж одягнула в ідентичний виріб.
Ми з Тедом (собака Емілії Кларк – 24 канал) пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Ці футболки були найбажанішим подарунком, який я колись мала честь отримати. Моє серце розривається разом з багатьма іншими через тяжкі страждання, біль і горе, які переживають мільйони людей в Україні,
– заявила Емілія Кларк.
Українська колажистка Аліна Пономаренко на знак вдячності, створила колаж з Емілією Кларк та подякувала їй за підтримку.
Аліна видозмінила обкладинку іспанського Vogue за 2019 рік. Тепер об’ємну сукню-бюстьє жовтого кольору перетворилася на сукню з традиційною українською вишивкою червоними та чорними нитками, а також довершена фіолетовими вставками з оригінальною вишивкою.
Образ Емілії доповнили масивні блакитно-жовті сережки у вигляді квітки соняшника.
Аліна Пономаренко також створила колажі в українському вбранні з зірками, які долучилися до підтримки України. Вона представила бездоганні кадри з Демною Гвасалією, Мадонною, Ілоном Маском, Блейк Лайвлі з Раяном Рейнольдсом та Сарою Джессікою Паркер.