Лінійку The Love Letters дизайнерка презентувала в найромантичніший день у році – 14 лютого. Світлана Бевза створила характерні для бренду мінімалістичні образи.

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Бренд Bevza відомий тим, що постійно впроваджує екологічні технології у своєму одязі. Трикотажні речі є бестселлером, адже створені з перероблених пляшок.

У новій колекції Світлана Бевза створила total образи у білому та чорному кольорі. Дизайнерка продемонструвала стримані пальта довжини максі, шкіряні штани на низькій посадці, ефектні сукні з вирізами та кейпи з бахромою. Також бренд Bevza для нового сезону підготував взуття з квадратним носком.

Центральним елементом у колекції та головним символом "любовних листів" є сургучева печатка, яку використовують, аби приховати від сторонніх очей важливий зміст листів. Вона представлена на багатьох виробах у вигляді ґудзика з логотипом BEVZA.

Цей ґудзик у вигляді воскової печатки виготовлені в Україні з пластикових кришок. Таким чином Світлана Бевза показує, що з матеріалів, які є непотрібними, можна створити красиві вироби.

Також у новій колекції осінь – зима 2022/23 знову з’явилися пуховики з цифровим принтом у вигляді хутра різних тварин.



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway



Колекція бренду Bevza осінь – зима 2022/23 / Фото з Vogue Runway