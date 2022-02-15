Нещодавно стало відомо, що репер Каньє Вест та Джулія Фокс розійшлися, повідомляє 24 канал. Попри сльози акторки, які папараці зазнімкували в аеропорту, деякі ЗМІ подейкують, що саме Джулія стала ініціаторкою розлучення, адже як і Кім не витримала стосунків на відстані.

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За короткий період з Каньє, акторка зуміла приміряти чимало ефектних виходів, про які писали всі fashion-видання. Тепер Джулією зацікавився американський модельєр, який запросив її на свій показ та доручив відповідальну місію – відкрити його.

Образ Джулії Фокс на подіумі

32-річна зірка відкрила показ у чорній довгій сукні з розкішним вирізом. Вона ефектно дефілювала подіумом в білих туфлях-човниках. Її образ доповнив елегантний пучок та аксесуари – масивні сережки у вигляді змії та багато сріблястих браслетів на обох руках.

Візажисти створили для моделі красивий макіяж. Її повіки були нафарбовані золотистими та червоними тінями з додаванням чорних стрілок, а губи підкреслювала коричнева помада.



Розкішний вихід Джулії Фокс / Фото з Vogue Runway



Розкішний вихід Джулії Фокс / Фото з Getty Images

Що відомо про Джулію Фокс та Каньє Веста

Репер та акторка закрутили роман наприкінці 2021 року. Вже на початку січня їх разом помітили папараці. Згодом закохані підтвердили свій роман спільною фотосесією.

Справжній фурор Джулія Фокс на всіх справила під час Тижня моди в Парижі. Образи акторки часто порівнювали зі стилем Кім Кардашян. Її ауфіти піддавалися критиці в мережі.

2 лютого Каньє Вест на честь 32-річчя коханої вирішив зробити небачений жест та подарувати сумки від найдорожчого бренду в світі Hermès Джулії та її чотирьом подругам.

Кілька днів тому інсайдери повідомили, що пара більше не разом. Натомість Каньє Вест підігнав до будинку Кім Кардашян цілу вантажівку з трояндами, надіючись на примирення зі світською левицею.