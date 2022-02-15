Линейку The Love Letters дизайнер презентовала в самый романтичный день в году – 14 февраля. Светлана Бевза создала характерные для бренда минималистичные образы.

К теме Джулия Фокс открыла модный показ в Нью-Йорке: роскошный образ бывшей Канье Уэста

Бренд Bevza известен тем, что постоянно внедряет экологические технологии в своей одежде. Трикотажные вещи являются бестселлером, ведь созданы из переработанных бутылок.

В новой коллекции Светлана Бевза создала образы в белом и черном цвете. Дизайнер продемонстрировала сдержанные пальто длины макси, кожаные брюки на низкой посадке, эффектные платья с вырезами и кейпы с бахромой. Также бренд Bevza для нового сезона подготовил обувь с квадратным носком.

Центральным элементом в коллекции и главным символом "любовных писем" является сургучевая печать, которую используют, чтобы скрыть от посторонних глаз важное содержание писем. Она представлена ​​на многих изделиях в виде пуговицы с логотипом BEVZA.

Эта пуговица в виде восковой печати изготовлена ​​в Украине из пластиковых крышек. Таким образом Светлана Бевза показывает, что из ненужных материалов можно создать красивые изделия.

Также в новой коллекции осень – зима 2022/23 снова появились пуховики с цифровым принтом в виде меха разных животных.



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway



Коллекция бренда Bevza осень – зима 2022/23 / Фото из Vogue Runway