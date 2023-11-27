Радимо вам звернути увагу на довгі дублянки та різноманітний діапазон шуб, які в цьому сезоні є доволі актуальними, пише 24 Канал. Такий верхній одяг можна перетворити на справжню перлину вашого гардероба та з новим смаком підійти до створення свого зовнішнього вигляду.

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Довга дублянка

Дублянка цього сезону не втрачає своїх позицій та вважається трендовим одягом, втім рекомендуємо придивитися до подовжених дублянок. Вони замінять вам вкорочені варіанти та виглядатимуть нічим не гірше, а навіть ще красивіше та багатше.



Актуальний верхній одяг на зимовий сезон / Фото Pinterest

Масивна шуба

Ви могли вже помітити, як цього року в тренди вриваються масивні шуби. Вони ідеально підходять для холодного зимового грудня. Такі шуби не лише вас зігріють, але й допоможуть сформувати ефектний образ.



Актуальний верхній одяг на зимовий сезон / Фото Pinterest

Шуба з овчини

Така шуба подарує вам неймовірний образ. Власниці шуб з овчиною можуть створити неймовірну кількість цікавих виходів з різноманітними головними уборами, шарфами чи взуттям.



Актуальний верхній одяг на зимовий сезон / Фото Pinterest

Анімалістична шуба

У багатьох дівчат може виникати боязь одягати таку шубу, аби не привертати до себе багато уваги, але якщо ви хочете створити нестандартний аутфіт, то вам варто звернутися саме до цієї моделі.



Актуальний верхній одяг на зимовий сезон / Фото Pinterest

Шуба з довгим ворсом

Коротка шуба з довгим ворсом чудово впишеться у повсякденний гардероб. А щоб він був ще красивішим, спробуйте додати до образу сріблясті штани. Ви помітите, як ваш аутфіт вмить перетвориться на вишуканий та святковий.



Актуальний верхній одяг на зимовий сезон / Фото Pinterest

Шуба-халат

Актуальною цього сезону є шуба з поясом. Обирайте для себе базові білі, молочні чи кремові варіанти, які вважаються найстильнішими відтінками верхнього одягу цієї зими.



Актуальний верхній одяг на зимовий сезон / Фото Pinterest