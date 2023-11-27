Советуем вам обратить внимание на длинные дубленки и разнообразный диапазон шуб, которые в этом сезоне достаточно актуальны, пишет 24 Канал. Такую верхнюю одежду можно превратить в настоящую жемчужину гардероба и с новым вкусом подойти к созданию своего внешнего вида.

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Длинная дубленка

Дубленка в этом сезоне не теряет своих позиций и считается трендовой одеждой, однако рекомендуем присмотреться к удлиненным дубленкам. Они заменят вам укороченные варианты и будут выглядеть ничем не хуже, а еще красивее и богаче.

Актуальная верхняя одежда на зимний сезон
Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Массивная шуба

Вы могли уже заметить, как в этом году в тренды врываются массивные шубы. Они идеально подходят для холодного зимнего декабря. Такие шубы не только вас согреют, но помогут сформировать эффектный образ.

Актуальная верхняя одежда на зимний сезон
Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Шуба из овчины

Такая шуба подарит вам невероятный образ. Обладательницы шуб с овчиной могут создать невероятное количество интересных выходов с различными головными уборами, шарфами или обувью.

Актуальная верхняя одежда на зимний сезон
Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Анималистическая шуба

У многих девушек может возникать боязнь надевать такую шубу, чтобы не привлекать к себе много внимания, но если вы хотите создать нестандартный аутфит, то вам следует обратиться именно к этой модели.

Актуальная верхняя одежда на зимний сезон
Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Шуба с длинным ворсом

Короткая шуба с длинным ворсом отлично впишется в повседневный гардероб. А чтобы он был еще красивее, попробуйте добавить к образу серебристые штаны. Вы заметите, как ваш аутфит моментально превратится в изысканный и праздничный.

Актуальная верхняя одежда на зимний сезон
Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Шуба-халат

Актуальна в этом сезоне шуба с поясом. Выбирайте для себя базовые белые, молочные или кремовые варианты, считающиеся самыми стильными оттенками верхней одежды этой зимой.

Актуальная верхняя одежда на зимний сезон
Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest