Найтрендовіші позиції займають сукні в базових осінніх відтінках – чорні, сірі та бежеві, а також актуальний яскравий колір, який є найтрендовішим цієї осені.

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Також не здає своїх позицій довжина міді, оксамит, трикотаж та драпірування, яке знову стало популярним у 2023 році.

Червона сукня

Червоний колір є одним із найактуальніших цієї осені, тож сміливо додавайте яскраву сукню у свій гардероб. Цікавий варіант можете знайти в українського бренду O.TAJE. Сукня червоного кольору на довгий рукав вдало поєднається з довгим пальто чи тренчем.

Довжина максі

У 2023 році довжина максі зайняла всі можливі позиції. У моді не лише спідниці довжини максі, але й мішкуваті джинси та штани, які мають «тягнутися» по землі. Довжина максі не обійшла й сукні, тому радимо вам придивитися саме до таких розкішних моделей.

Оксамитова сукня

Робіть ставку восени на оксамитові сукні. Вони гарно підкреслюють струнку фігуру та поєднуються з довгими чоботами на підборах. Сукня з оксамиту дозволить вам отримати силует "пісочний годинник".

Драпірована

Особливої уваги також заслуговують драпіровані сукні. Їх часто одягала цього року Ельза Госк. Такі плаття не підійдуть для щоденного вжитку, втім ідеально пасуватимуть для святкових подій.

Трикотажна

Сукні з трикотажу є найкращим вибором на холодну осінь. Ці сукні можна придбати різних довжин та кольорів. Обирайте ту, яка найкраще підходить до вашого стилю.