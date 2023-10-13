Самые трендовые позиции занимают платья в базовых осенних оттенках – черные, серые и бежевые, а также актуальный яркий цвет, самый трендовый этой осенью.

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Также не сдает своих позиций длина меди, бархат, трикотаж и драпировка, которая вновь стала популярной в 2023 году.

Красное платье

Красный цвет является одним из самых актуальных этой осенью, поэтому смело добавляйте яркое платье в свой гардероб. Интересный вариант можете найти у украинского бренда O.TAJE. Платье красного цвета на длинный рукав удачно сочетается с длинным пальто или тренчем.

Длина макси

В 2023 году длина макси заняла все возможные позиции. В моде не только юбки длины макси, но и мешковатые джинсы и брюки, которые должны тянуться по земле. Длина макси не обошла и платья, поэтому рекомендуем вам присмотреться именно к таким роскошным моделям.

Бархатное платье

Делайте ставку осенью на бархатные платья. Они хорошо подчеркивают стройную фигуру и сочетаются с длинными сапогами на каблуке. Платье из бархата позволит вам получить силуэт "песочные часы".

Драпированная

Особого внимания также заслуживают драпированные платья. Их часто одевала в этом году Эльза Госк. Такие платья не подойдут для ежедневного обихода, впрочем, идеально будут подходить для праздничных событий.

Трикотажная

Платья из трикотажа являются лучшим выбором в холодную осень. Эти платья можно приобрести разных длин и цветов. Выбирайте ту, которая лучше подходит к вашему стилю.