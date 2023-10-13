Прикраси, які давно вже вийшли з щоденного вжитку варто відкласти в шкатулці та більше їх не одягати, замінивши іншими, сучасними аксесуари.

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Ті прикраси, які вже давно вийшли з моди не зможуть довершити ваш образ, а лише зіпсують його. Ті сережки, які не користуються популярністю радимо більше не застосовувати у своїх аутфітах.

Сережки протяжки

Такі сережки не можна назвати абсолютним антитрендом, втім вони вже вкрай рідко зустрічаються. Колись звисаючі сережки були дуже модними, однак зараз тренд на них пройшов.



Антитрендові сережки 2023 / Фото Pinterest

Сережки кільця

Незалежно від розмірів – великі, середні чи маленькі, сережки-кільця з нульових вже давно втратили свою актуальність. Колись вони були настільки трендовими, що Періс Гілтон навіть носила їх зі спортивними костюмами, однак наразі в моді першість займає простота і лаконічність.



Антитрендові сережки 2023 / Фото Pinterest

Сережки з подвійними перлинками

Кілька років тому в моду увірвалися сережки з маленькою перлинкою спереді та більшою – ззаді. Вони доволі тривалий період залишалися актуальними, однак зараз вони вже точно не моді. Краще віддайте перевагу лаконічним сережкам-перлинкам.



Антитрендові сережки 2023 / Фото Pinterest