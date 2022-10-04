Весільні сукні для холодної пори року: стильні варіанти, які сподобаються нареченим

В холодну пору року сукні-бюстьє виходять на другий план. Найактуальнішими стають весільні сукні на довгий рукав. Саме восени цей непідвладний часу силует вибирають наречені для важливої події.

Якщо вам хочеться виглядати як знаменитість, то згадайте атласну весільну сукню Кейт Міддлтон від Alexander McQueen з мереживними рукавами. Також згадайте весільний розкішний образ Гейлі Бібер від Off-White, який створив покійний Вірджил Абло.

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У колекціях осінь-зима 2022/2023 дизайнери представили чимало вишуканих суконь для весільної церемонії – від мінімалістичних білих суконь до романтичних образів.

Весільні сукні з довгими рукавами до вподоби багатьом нареченим. Вони виглядають надзвичайно стильно та привабливо, оскільки додаткова тканина на сукні додає витонченості та класичного вигляду, що ідеально підходить для відповідальної події.

У колекціях дизайнерів осінь-зима 2022/2023 з’явилися об’ємні рукави-буфи та варіанти з елегантними ґудзиками.

Сукні з додатковими рукавами особливо актуальні, коли йдеться про весілля в холодну пору. У добірці весільних суконь придивіться до образу з делікатного мережива, суконь у вікторіанському стилі чи мінімалістичного варіанту з напівпрозорим шлейфом.



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue