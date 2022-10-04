Если вам хочется выглядеть как знаменитость, то вспомните свадебное атласное платье Кейт Миддлтон от Alexander McQueen с кружевными рукавами. Также вспомните свадебный роскошный образ Гейли Бибер от Off-White, которий создавл покойный Вирджил Абло.

Читайте также Не тапочки, а тапочки и не казаки, а ковбойки: как правильно называть вещи на украинском языке

В коллекциях осень-зима 2022/2023 дизайнеры представили немало изысканных платьев для свадебной церемонии – от минималистических белых платьев до романтических образов.

Свадебные платья с длинными рукавами по душе многим женихам. Они выглядят очень стильно и привлекательно, поскольку дополнительная ткань на платье придает изяществу и классическому виду, идеально подходящему для ответственного события.

В коллекциях дизайнеров осень-зима 2022/2023 появились объемные рукава-буфы и варианты с элегантными пуговицами.

Платья с дополнительными рукавами особенно актуальны, когда речь идет о свадьбе в холодное время. В подборке свадебных платьев присмотритесь к образу из деликатного кружева, платьев в викторианском стиле или минималистичному варианту с полупрозрачным шлейфом.



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue