Якщо вам хочеться виглядати як знаменитість, то згадайте атласну весільну сукню Кейт Міддлтон від Alexander McQueen з мереживними рукавами. Також згадайте весільний розкішний образ Гейлі Бібер від Off-White, який створив покійний Вірджил Абло.

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У колекціях осінь-зима 2022/2023 дизайнери представили чимало вишуканих суконь для весільної церемонії – від мінімалістичних білих суконь до романтичних образів.

Весільні сукні з довгими рукавами до вподоби багатьом нареченим. Вони виглядають надзвичайно стильно та привабливо, оскільки додаткова тканина на сукні додає витонченості та класичного вигляду, що ідеально підходить для відповідальної події.

У колекціях дизайнерів осінь-зима 2022/2023 з’явилися об’ємні рукави-буфи та варіанти з елегантними ґудзиками.

Сукні з додатковими рукавами особливо актуальні, коли йдеться про весілля в холодну пору. У добірці весільних суконь придивіться до образу з делікатного мережива, суконь у вікторіанському стилі чи мінімалістичного варіанту з напівпрозорим шлейфом.



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні весільні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue