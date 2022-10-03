Стилістка Яна Платонова вчить своїх прихильників "стильної" українізації, оскільки в сучасній українській мові є багато запозичень з російської. Все це сталося через сусідство з росіянами та через тривале домінування Радянського Союзу, що супроводжувалося мовним впливом.
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Яна Платонова вже кілька разів публікувала дописи щодо неправильного вживання нами українських слів. Цього разу вона знову навела кілька прикладів слів, які ми вживаємо з помилками.
Авторка блогу styleguide.ua звернула увагу на росіянізми, які нам варто викорінити зі свого щоденного вжитку. Усі приклади слів вона бере з цифрового простору, тобто всі слова з червоним хрестиком – це реальні форми вживання, які Яна нотує та бере в рубрику
Філологиня навела кілька влучних словосполчень, як не треба і як потрібно писати та говорити.
Як не треба казати – як потрібно
Бархат – оксамит;
Походка – хода;
Гармонічний образ – гармонійний образ;
Тапочки – капці;
Подмишки – пахви;
Об’єм талії – обхват талії;
Козаки, казаки – ковбойки.
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram