Fashion-знахідка: які літні спідниці варто купити у серпні

У літню пору спідниці перебувають на піку популярності. Дівчата носять всі можливі варіанти – від міні до максі, від деніму до прозорого матеріалу. Вибір є чималий, тож знайти свою ідеальну спідницю буде досить просто.

Попри те, що серпень останній місяць літа, він все ще залишається спекотним, тому радимо обрати для себе саме той варіант виробу, який ідеально впишеться у ваш гардероб та поєднається з різним вбранням.

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На кожен день

У теплу пору обирайте замість джинсів та штанів спідницю. Вона стане органічною складовою ваших образів та підійде для обіду з подругою, прогулянки чи побачення.

Обирайте для себе спідницю-тюльпан в довжині максі чи міні, моделі-олівці, спідниці в стилі бохо та вироби з актуальними принтами. А ще можете звертати увагу на асиметричні спідниці чи з драпіруванням.

Для спекотних днів

Сильна спека надворі – виклик для кожного з нас, тому важливо дбати не лише про свій вигляд, але й відчуття комфорту. У 35-градусну спеку нам хочеться обрати для себе міні, але найкраще зробити ставку на міді чи максі, яка залишить достатньо повітря між тканиною та тілом. Навіть у коротких спідницях у спеку не завжди комфортно.

Для пляжного відпочинку

Для відпочинку біля моря чи басейну обирайте спідниці виконані в техніці кроше. Також можете звертати увагу на прозорі чи напівпрозорі варіанти, спідниці з мережива чи льону.

Спідниця - найулюбленіший предмет гардероба дівчат, яка допомагає створити різноманітні образи. Які ще варіанти спідниці є актуальними – читайте у нашому матеріалі.