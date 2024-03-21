Як виглядають найпопулярніші штани весни: 8 найкращих фасонів

Думки всіх модних дівчат зосереджені на трендах весни. Усі провідні fashion-видання вже визначили головні позиції актуальних речей цього сезону, але спробуємо зупинитися на штанах та розповісти про кілька найкращих фасонів.

Вічна класика, нейтральні відтінки, будуть тісно співіснувати зі штанами в леопардовий принт, моделями карго та джинсами у вінтажному стилі.

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Штани вільного крою

Класичні штани вже багато років очолюють модні списки. У 2024 році вони все ще залишаються на піку, а вільний крій є найбажанішим. Цей фасон буде універсально поєднуватися з багатьма предметами гардероба.



У 2024 році в моді будуть штани вільного крою / Фото Vogue

Леопардові штани

Це одні з найбажаніших штанів сезону. Мода на леопардовий принт на штанах прийшла від португалок, які захопили всю мережу своїм еклектичним стилем.



У 2024 році в моді будуть леопардові штани / Фото Vogue

Прямі джинси

Цього сезону особливої уваги заслуговують прямі джинси. Вони належать до естетики 90-х років, яка буде дуже популярною у 2024 році.



У 2024 році в моді будуть прямі джинси / Фото Vogue

Золоті та срібні штани

Металізовані штани вже кілька сезонів з’являються у списках трендів. Цього року в моду ще увійдуть штани у відтінку рідкого золота. Не бійтеся їх стилізувати, оскільки вони дуже вдало поєднуються з базовими речима.



У 2024 році в моді будуть металізовані штани / Фото Vogue

Широкі джинси

Цей фасон джинсів мають широкий та розкльошений силует, який ніби візуально робить "ефект плаского живота". Такі джинси гарно підкреслюють талію, звужують стегна та подовжують ноги.



У 2024 році в моді будуть широкі джинси / Фото Vogue

Штани карго

Такі штани вже кілька сезонів поспіль продовжують бути найбажанішим елементом гардероба, тому обов’язково додайте їх у свій список покупок.



У 2024 році в моді будуть штани карго / Фото Vogue

Сірі джинси

Вони настільки ж універсальні, як класичні сині та будуть особливо актуальними у 2024 році.



У 2024 році в моді будуть сірі джинси / Фото Vogue

Капрі

Цього року неочікувано в моду повернулися капрі. Їх вже по-трохи починають носити закордонні інфлюенсери та демонструють на собі образи в стилі нульових.



У 2024 році в моді будуть капрі / Фото Vogue

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