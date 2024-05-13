Fashion‑експерти зазначають 3 виняткових фасони, які сподобаються всім. Влітку дуже важливо, щоб вбрання було легким та не обтяжувало рухів, тож у гардеробі мають бути кілька речей, які добре поєднаються з будь-яким верхом та взуттям.

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Лляні штани

Штани з льону є обов’язковим атрибутом літа. Вони є елегантними та просторими, добре поєднуються абсолютно зі всім. Стилісти радять обирати широку штанину. У результаті ви отримаєте комфортний одяг, який стане вашою чудовою літньою уніформою.



Стильні штани на літо 2024 / Фото Pexels

Піжамні штани

Тренд на піжамні штани не сходить з модних радарів вже кілька років. Вони дуже легкі та зручні, особливо в літню пору. Носіть їх у поєднанні з речима одного кольору.



Модні штани на літо 2024 / Фото Pexels

Широкі класичні штани

Такі штани мають напівофіційний вигляд. Вони широкі, зручні та стильні, підходять для офісу в поєднанні з жакетом чи для топу з відкритими плечима для стильної прогулянки. Модель з високою талією є найбажанішою, а палітра варіюється від бежевого до білого, охоплюючи всі відтінки сірого та коричневого.



Трендові штани на літо 2024 / Фото Pexels

Окрім штанів, зверніть особливу увагу на шорти-бермуди, які є набагато довшими, ніж звичайні шорти та легкими завдяки широкій штанині. Поєднуйте будь-який варіант штанів з балетками, мюлями, сандалями, босоніжками чи кросівками.