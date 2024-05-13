Fashion-эксперты отмечают 3 исключительных фасона, которые понравятся всем. Летом очень важно, чтобы наряд был легким и не утяжелял движений, поэтому в гардеробе должны быть несколько вещей, которые хорошо сочетаются с любым верхом и обувью.

Читайте также Очки на лето 2024: как выглядят трендовые аксессуары

Льняные брюки

Брюки из льна являются обязательным атрибутом лета. Они элегантные и просторные, хорошо сочетаются абсолютно со всем. Стилисты советуют выбирать широкую штанину. В результате вы получите комфортную одежду, которая станет вашей замечательной летней униформой.



Стильные брюки на лето 2024 / Фото Pexels

Пижамные брюки

Тренд на пижамные штаны не сходит с модных радаров уже несколько лет. Они очень легкие и удобные, особенно в летнее время. Носите их в сочетании с вещами одного цвета.



Модные брюки на лето 2024 / Фото Pexels

Широкие классические брюки

Такие брюки имеют полуофициальный вид. Они широкие, удобные и стильные, подходят для офиса в сочетании с жакетом или для топа с открытыми плечами для стильной прогулки. Модель с высокой талией является самой желанной, а палитра варьируется от бежевого до белого, охватывая все оттенки серого и коричневого.



Трендовые брюки на лето 2024 / Фото Pexels

Кроме брюк, обратите особое внимание на шорты-бермуды, которые намного длиннее, чем обычные шорты и легкими благодаря широкой штанине. Сочетайте любой вариант брюк с балетками, мюлями, сандалиями, босоножками или кроссовками.