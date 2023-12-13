Вибираючи пуховик ми орієнтуємося не лише на його теплі властивості, але й на тренди. Українські бренди запропонували у своїх колекціях комфортні варіанти, які стануть основою ваших щоденних образів.

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Об’ємний пуховик

Пуховик вільного крою від BE OM design – це стильний варіант для холодних та морозяних днів, адже з ним ви зможете створити багатошарові образи. Високий комір-стійка захистять від вітру. З бежевим пуховиком ви зможете носити будь-яке вбрання: джинси baggy та угги, худі й кросівками, чи шкіряні штани з челсі.



Стильні пуховики на зиму від українських брендів / Фото Elle

З поясом

Така модель пуховика від diadia одразу робить силует жіночнішим. Він гарно поєднується з джинсами, трикотажними костюмами та джогерами. Пуховик наповнений гіпоалергенним екопухом, тож він точно вас зігріє у холодну погоду.



Стильні пуховики на зиму від українських брендів / Фото Elle

Вкорочений пуховик

Якщо плануєте довгі гірські прогулянки, то варто обирати щось довге та об’ємне, втім якщо ви пересуваєтеся на авто або любите багатошарові образи, то така модель від MBocharova стане гарним доповненням до вашого зимового аутфіту.

Скористайтеся стилістичним прийомом із зав’язаною картатою сорочкою довкола стегон, яка стрімко набирає обертів.



Стильні пуховики на зиму від українських брендів / Фото Elle

Подовжений пуховик

Цей практичний пуховик наповнений синтепухом представлений від бренду The Lace у трьох кольорах: світло-сірому, блакитному та хакі. Такий пуховик є ідеальною моделлю на кожен день, адже його легко міксувати з більшістю речей у вашому гардеробі.



Стильні пуховики на зиму від українських брендів / Фото Elle

Пуховик Teddy

Щоб додати у свій гардероб нові текстури – обирайте для себе пуховик Teddy. Розбавити чорно-сірий зимовий гардероб вам допоможуть молочні та блакитні пуховики від бренду Marchi.



Стильні пуховики на зиму від українських брендів / Фото Elle

Яскравий пуховик

Яскравий пуховик гарантовано вам покращить настрій. До різнокольорових пуховиків можете придивитися від бренду ienki ienki. Ці моделі вже давно полюбили такі світові знаменитості як Емілі Ратаковскі, Гейлі Бібер, Джуліанні Мур.



Стильні пуховики на зиму від українських брендів / Фото Elle