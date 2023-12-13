Выбирая пуховик мы ориентируемся не только на его теплые свойства, но и на тренды. Украинские бренды в своих коллекциях предложили комфортные варианты, которые станут основой ваших ежедневных образов.

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Объемный пуховик

Пуховик свободного кроя от BE OM design – стильный вариант для холодных и морозных дней, ведь с ним вы сможете создать многослойные образы. Высокий воротник-стойка защитят от ветра. С бежевым пуховиком вы сможете носить любой наряд: джинсы baggy и угги, худи и кроссовки, или кожаные брюки с челси.

Стильные пуховики на зиму от украинских брендов
Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

С поясом

Такая модель пуховика от diadia сразу делает силуэт более женственным. Он хорошо сочетается с джинсами, трикотажными костюмами и джогерами. Пуховик наполнен гипоаллергенным екопухом, поэтому он точно согреет вас в холодную погоду.

Стильные пуховики на зиму от украинских брендов
Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

Укороченный пуховик

Если планируете длинные горные прогулки, то стоит выбирать что-то длинное и объемное, впрочем, если вы передвигаетесь на авто или любите многослойные образы, то такая модель от MBocharova станет хорошим дополнением к вашему зимнему аутфиту.

Воспользуйтесь стилистическим приемом с завязанной клетчатой рубашкой вокруг бедер, стремительно набирающей обороты.

Стильные пуховики на зиму от украинских брендов
Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

Удлиненный пуховик

Этот практичный пуховик наполненный синтепухом представлен от бренда The Lace в трех цветах: светло-сером, голубом и хаки. Такой пуховик является идеальной моделью на каждый день, ведь его легко миксовать с большинством вещей в гардеробе.

Стильные пуховики на зиму от украинских брендов
Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

Пуховик Teddy

Чтобы добавить в свой гардероб новые текстуры – выбирайте себе пуховик Teddy. Разбавить черно-серый зимний гардероб вам помогут молочные и голубые пуховики от бренда Marchi.

Стильные пуховики на зиму от украинских брендов
Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

Яркий пуховик

Яркий пуховик гарантированно улучшит настроение. К разноцветным пуховикам можете присмотреться от бренда ienki ienki. Эти модели уже давно полюбили такие мировые знаменитости как Эмили Ратаковски, Гейли Бибер, Джулианни Мур.

Стильные пуховики на зиму от украинских брендов
Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle