Цього літа в моді будуть оригінальні та базові і звичні для нас купальники, тож кожен зможе підібрати для себе те, що їм найбільше до вподоби, пише 24 канал.Звертайте увагу на купальники бандо, на одне плече, у відтінку металік та анімалістичний принт.

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Якщо ви витратите зараз трохи свого вільного часу на пошук купальників, то маєте всі шанси вберегтися від поспіху з купівлею купальника за кілька днів до відпустки.

Ми не встигнемо озирнутися, як літо вже настане, а разом із тим – період відпусток та пляжного сезону, тому радимо вже зараз зануритися у світ трендових купальників та обрати для себе ідеальний фасон.

Бандо

Ліф бандо – це купальник, який є удосконаленою верхньою частиною класичного бікіні. Особливість такого фасону полягає в тому, що ліф практично завжди використовується без бретелів. На це вказує і саме слово bandeau, тобто пов'язка.



Трендові купальники 2023 / Фото з Pinterest

На одне плече

Купальники на одне плече бувають суцільними та роздільними. Обирайте той, який більше вам до вподоби. Такий купальник ефектно підкреслює ключиці. Окрім того, його зручність полягає в тому, що він з вас не злетить.



Трендові купальники 2023 / Фото з Pinterest



Трендові купальники 2023 / Фото з Pinterest



Трендові купальники 2023 / Фото з Pinterest

Металік

Цього року в моді будуть купальники відтінку металік. Такі купальники вже давно носять Кайлі Дженнер, Кім Кардашян та інші знаменитості.



Трендові купальники 2023 / Фото з Pinterest



Трендові купальники 2023 / Фото з Pinterest

Анімалістичний принт

Анімалістичний принт захопив не лише вбрання, але й купальники. Ви можете знайти будь-який принт, який вам до душі: зміїний, леопардовий чи зебри.



Трендові купальники 2023 / Фото з Pinterest



Трендові купальники 2023 / Фото з Pinterest



Трендові купальники 2023 / Фото з Pinterest