Этим летом в моде будут оригинальные и базовые и привычные для нас купальники, поэтому каждый сможет подобрать для себя то, что им больше нравится, пишет 24 канал. Обращайте внимание на купальники бандо, на одно плечо, в оттенке металлик и анималистический принт.

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Если вы потратите сейчас немного своего свободного времени на поиск купальников, то есть все шансы уберечься от спешки с покупкой купальника за несколько дней до отпуска.

Мы не успеем оглянуться, как лето уже наступит, а вместе с тем – период отпусков и пляжного сезона, поэтому рекомендуем уже сейчас погрузиться в мир трендовых купальников и выбрать для себя идеальный фасон.

Бандо

Лиф бандо – это купальник, являющийся усовершенствованной верхней частью классического бикини. Особенность такого фасона состоит в том, что лиф практически всегда используется без бретелей. На это указывает и само слово bandeau, то есть повязка.



Трендовые купальники 2023 / Фото из Pinterest

На одно плечо

Купальники на одно плечо бывают сплошными и раздельными. Выбирайте тот, который больше вам нравится. Такой купальник эффектно подчеркивает ключицы. Кроме того, его удобство в том, что он с вас не слетит.



Трендовые купальники 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые купальники 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые купальники 2023 / Фото из Pinterest

Металлик

В этом году в моде будут оттеночные купальники металлик. Такие купальники уже давно носят Кайли Дженнер, Ким Кардашян и другие знаменитости.



Трендовые купальники 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые купальники 2023 / Фото из Pinterest

Анималистический принт

Анималистический принт увлек не только наряды, но и купальники. Вы можете найти любой принт, который вам нравится: змеиный, леопардовый или зебры.



Трендовые купальники 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые купальники 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые купальники 2023 / Фото из Pinterest