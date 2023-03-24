Відслідковуючи найкращі тенденції купальників на 2023 рік, варто зазначити, що кардинально на щось мода не змінилася. Це будуть такі ж фасони і кольори, до яких ми звикли. Ймовірно, вам лише доведеться поповнити свою колекцію якимось модним купальником, якого раніше у вас не було.

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Якщо ви витратите час на купівлю купальника задовго до пляжного сезону, то маєте всі шанси уникнути поспіху та купівлі речей в останні дні перед відпусткою.

Коричневі відтінки

Коричневі землянисті відтінки, які відображають одну з найпопулярніших тенденцій в одязі на подіумах весна-літо 2023, будуть також популярні серед купальників, тому зверніть на них увагу.

М’які текстури

Комфорт – це також ключовий фактор, навіть у носінні купальників. У моді будуть вироби з тканини, що нагадує рушник.

Яскраве ретро

Зверніть увагу на купальники в стилі 70-х років – з гавайськими мотивами, пейслі чи психоделічними квітковими мотивами. Британська співачка Дуа Ліпа, яка відправилася на відпочинок, вже приміряла на собі квіткову комбінацію. У схожому квітковому купальнику відпочивала шведка Ельза Госк.