Вони точно вам потрібні: 6 наймодніших купальників літа, які сподобаються всім
Джерело:Vogue
Літня спека розпочалася, а це означає, що час обирати для себе купальники та відправлятися на озеро чи басейн. Модні експерти вже визначили найпопулярніші моделі купальників та розповіли, які саме фасони вигідно підкреслять вашу фігуру.
Купальники можуть залишатися в тренді кілька сезонів поспіль, тож обирайте вибір для себе та будьте певні в тому, що вони залишаться модними ще не один сезон.
Зверніть увагу Який одяг купити влітку: 10 речей, які рекомендує стилістка
Логоманія
Якщо логоманія на футболках вважається дещо застарілою, то на купальниках – це безумовна тенденція, яка прийшла до нас ще з нульових та досі залишається актуальною.
Трендові купальники на літо 2024 / Фото Vogue
Леопардовий купальник
Обирайте для себе суцільний чи бікіні. Вони однаково є неабияк модними цього сезону. Цього року майже все вбрання є модним в анімалістичний принт, тож леопардові купальники не варто обходити боком.
Трендові купальники на літо 2024 / Фото Vogue
Купальник з вирізами
Асиметричні купальники – один з головних трендів літа. Вони настільки ж модні, як сукні, тому обирайте для себе чуттєву модель в будь-якому кольорі, яка вдало підкреслить вигини вашого тіла.
Модні купальники на літо 2024 / Фото Vogue
Флористичні бікіні
Квітковий купальник має бути в списку покупок кожної дівчини. Цей принт не виходить з моди багато років, тож точно вам знадобиться на літню пору, оскільки додає образу свіжості та особливого літнього вайбу.
Трендові купальники на літо 2024 / Фото Vogue
Купальник з драпіруванням
Цього року драпірування є красивим трендом, без якого неможливо обійтися. Радимо звернути увагу на закритий купальник, який вигідно підкреслить фігуру.
Красиві купальники на літо 2024 / Фото Vogue
Бікіні з ліфом на кісточках
Особливу витонченість купальнику додає ліф на кісточках. Обирайте для себе нейтральну палітру та вишуканий крій.
Трендові купальники на літо 2024 / Фото Vogue
До купальників не забудьте підібрати для себе головний убір. Це може бути бейсболка, панама, капелюх чи хустинка. Можете міксувати кольори головних уборів та купальників або ж обирати однотонний виріб для створення монохромного аутфіту.