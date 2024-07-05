Купальник в літню пору є головною сезонною покупкою. Тренди дозволяють поекспериментувати з фасонами, не обмежуючись лише базою, до якої ми звикли.

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До модних купальників 2024 року належать вироби в естетиці Old Money в чорно-білій колірній палітрі, а також вироби з рюшами та ніжними принтами. До гарячих трендів належить анімалістичний принт – леопард чи зебра. Окремою тенденцією є асиметричні суцільні купальники з драпіруванням та цікавими вирізами.

Як виглядає найтрендовіший купальник сезону

Найпопулярнішим вважається купальник з квітковим декоруванням. Квіти здебільшого представлені на чашечках бра чи прикріплені збоку на бікіні. Модель таких купальників виглядає доволі романтично й красиво.

Квіткова аплікація спочатку з’явилася на вбранні, а згодом впевнено перебралася на купальники. Найбільше носити речі з квітами любила героїня серіалу «Секс і місто» Керрі Бредшоу. Квіткові мотиви прийшли до нас з вісімдесятих років та впевнено закорінилися в трендах.

Леоні Ганне приміряла на собі кремовий купальник, де дві білі квітки розмістилися на чашечках бра. Інші модниці продемонстрували квітку на шнурівках та на бікіні. Окрім базових кольорів, обирайте для себе ефектні яскраві відтінки, які вдало підкреслять вашу засмагу.



Стильні купальники 2024 року / Фото Cosmopolitan



Трендові купальники 2024 року / Фото Cosmopolitan



Модні купальники 2024 року / Фото Cosmopolitan



Трендові купальники 2024 року / Фото Cosmopolitan



Актуальні купальники 2024 року / Фото Cosmopolitan



Трендові купальники 2024 року / Фото Cosmopolitan

Квіткові аплікації додають вбранню яскравості та привертають особливу увагу. Вибирайте різноманітне декорування – від маленьких ніжних квітів до яскравих та ефектних аплікацій.