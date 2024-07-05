Купальник в летнее время является главной сезонной покупкой. Тренды позволяют поэкспериментировать с фасонами, не ограничиваясь лишь базой, к которой мы привыкли.

Обратите внимание Одна пара обуви, которая будет популярной всегда: как она выглядит

К модным купальникам 2024 года относятся изделия в эстетике Old Money в черно-белой цветовой палитре, а также изделия с рюшами и нежными принтами. К горячим трендам принадлежит анималистический принт – леопард или зебра. Отдельной тенденцией являются асимметричные сплошные купальники с драпировкой и интересными вырезами.

Как выглядит самый трендовый купальник сезона

Самым популярным считается купальник с цветочным декорированием. Цветы в основном представлены на чашечках бра или прикреплены сбоку на бикини. Модель таких купальников выглядит довольно романтично и красиво.

Цветочная аппликация сначала появилась на одежде, а впоследствии уверенно перебралась на купальники. Больше всего носить вещи с цветами любила героиня сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу. Цветочные мотивы пришли к нам из восьмидесятых годов и уверенно укоренились в трендах.

Леони Ханне примерила на себе кремовый купальник, где два белых цветка разместились на чашечках бра. Другие модницы продемонстрировали цветок на шнуровках и на бикини. Кроме базовых цветов, выбирайте для себя эффектные яркие оттенки, которые удачно подчеркнут ваш загар.



Стильные купальники 2024 года / Фото Cosmopolitan



Трендовые купальники 2024 года / Фото Cosmopolitan



Модные купальники 2024 года / Фото Cosmopolitan



Трендовые купальники 2024 года / Фото Cosmopolitan



Актуальные купальники 2024 года / Фото Cosmopolitan



Трендовые купальники 2024 года / Фото Cosmopolitan

Цветочные аппликации добавляют наряду яркости и привлекают особое внимание. Выбирайте разнообразное декорирование – от маленьких нежных цветов до ярких и эффектных аппликаций.