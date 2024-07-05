Влітку дуже важливим є комфорт, тож взуття виходить на перший план, пише Fashion 24. Якщо навесні хітом були балетки, то вже влітку на перший план виходять в’єтнамки. Вони завжди залишалися актуальними, втім влітку є незамінним взуттям до будь-якого вбрання.

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Які в’єтнамки в моді у 2024 році

Серед в’єтнамок в моді переважає мінімалістичний дизайн в’єтнамок, який виглядає просто та актуально. Важливим також є те, аби підошви для анатомічного комфорту були м’якими та зручними. Шарму можуть додавати додаткові акценти чи фасони, як от в’єтнамки у грецькому стилі.

В’єтнамки вже давно перейшли з пляжного взуття до міського та чудово доповнюють собою навіть класичні костюми. Провідні модниці доповнюють в’єтнамками футболки поло з палаццо та широкі джинси з маскулінними жакетами.

Взуття у вигляді підошви з перетинкою між пальцями можна знайти різних фасонів: шкіряні, з гуми, плетені, на платформі, з широкими дутими перетинками чи на маленьких підборах kitten heels. Всі вони актуальні у літню пору. Залишається лише серед всього різноманіття обрати те, що підходить саме вашому стилю.

Для тих модниць, які мають в гардеробі більше класичного та кежуального вбрання, радимо обирати в’єтнамки білого, чорного чи карамельного кольору, а от тим дівчатам, які віддають перевагу яскравим кольорам, радимо зупинитися на ефектному взутті червоного чи блакитного кольору.

Будь-які ідеї для стилізації в’єтнамок шукайте на інстаграм-сторінках модних інфлюенсерів. На своєму прикладі вони покажуть вам, що саме варто одягати цього літа.