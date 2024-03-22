Готуємося до літа: 7 найпопулярніших купальників, які будуть носити всі

На календарі вже весна, а це означає, що сезон купання вже близько. Та попри те, що планувати літню відпустку ще зашвидко, радимо дізнатися про тренди купальників, щоб до початку літа бути готовими та розуміти, які моделі є актуальними.

Все частіше можна помітити, що купальники входять до ланки екологічної моди, оскільки чимало брендів створюють варіації, які будуть актуальними кілька років, а не лише пару місяців.

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Відрізняти в новому сезоні купальники можуть лише незначні деталі. Fashion-експерти кажуть, що цього року у моді залишаться звичні для нас купальні костюми, але разом з тим ви зможете побачити цікаві новинки.

Жіноча естетика

Купальники влітку 2024 року будуть направлені на жіночу естетику у вигляді рюшів, бантів, рожевого кольору тощо.



Трендовий купальник на 2024 рік / Фото Elle

Суцільні купальники

Такі купальники завжди будуть в моді, адже це вічна класика. Суцільний купальник є позачасовою річчю, який виглядає на тілі так само сексуально, як і роздільний. А ще вони мають одну цікаву особливість, оскільки на пляж можете йти одразу в нього, одягнувши на низ лише шорти чи джинси.



Трендовий купальник на 2024 рік – суцільний / Фото Elle

Блискучі купальники

У 2024 році в моду увійде блиск та гламур, тому варто звертати увагу на купальники з ланцюжками на талії та блискучими дрібничками. Також сам купальник може бути з блискучого матеріалу, до прикладу, оксамиту.



Трендовий купальник на 2024 рік – блискучий / Фото Elle

Бандо

Влітку в моду повернеться естетика 70-х років, які були зосереджені на те, щоб тіло добре засмагнуло. Тому основною його перевагою є бандо без шнурівок, які залишають лінії на тілі від нерівномірної засмаги.



Трендовий купальник на 2024 рік – бандо / Фото Elle

Мінімалізм з 90-х

Мінімалістичні форми, чіткі лінії та однотонні кольори — це класика моди, тож вони з’являються не лише на вбранні, але й на купальниках. Обирайте для себе купальники з низьким чи середнім підйомом. Вони добре подовжують тіло й ноги.



Трендовий купальник на 2024 рік у стилі мінімалізм / Фото Elle

Кольори природи

Яскраві неонові купальники були популярними в 2010-х, але цього року треба робити ставку на природні кольори: сині, зелені, коричневі та нейтральні. Вони мають перевагу в тому, що чудово підходять для будь-якого відтінку шкіри.



Трендовий купальник на 2024 рік природнього кольору / Фото Elle

Сміливий візерунок

Якщо ж хочете відійти від мінімалістичної естетики – обирайте сміливі принти. У 2024 році доволі популярним є леопардовий візерунок, тож можете сміливо придивлятися до купальників з хижим принтом.



Трендовий купальник на 2024 рік у сміливому візерунку / Фото Elle

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