Тенденції дуже швидко впливають на популярність різного типу взуття. Кілька років тому всі тільки й мріяли про кросівки Balenciaga, а цього року найпопулярнішим взуттям вважаються Adidas Samba.

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Мода часто міняється, тож буває складно прослідкувати за тим, у яке саме взуття варто інвестувати свої кошти. Радимо вам додати до свого гардероба кілька кросівок, які є популярними зараз та не втратять своєї актуальності до кінця 2023 року.

Кросівки Adidas Samba

Взуття Adidas Samba блискавично стали популярними та не втрачають актуальності й досі. Його непідвладний часу дизайн, гладкий силует, низькопрофільна форма та культові три смужки роблять його ідеальним вибором для естетики крутої дівчини у Instagram.



Актуальні кросівки на 2023 рік / Фото з Pinterest

Кросівки Nike Air Force

Це ще одна класична пара кросівок, яка ніколи не виходить із моди. Ідеально поєднується з гарною літньою сукнею або навіть просто з мішкуватими джинсами та сорочкою на ґудзиках.



Актуальні кросівки на 2023 рік / Фото з Pinterest

Кросівки Golden Goose

З їх проблемною естетикою та навмисними потертостями і недосконалостями, бренд не можна сплутати ні з яким іншим. Зараз ці кросівки чудово вписуються у стиль "тихої розкоші".



Актуальні кросівки на 2023 рік / Фото з Pinterest

Кросівки New Balance 550

Модель цих кросівок була особливо популярною у 2022 році. Зараз пік актуальності трохи впав, але це не означає, що вони вже не є модними. Зірки інстаграму досі їх активно носять та довершують кросівками свої найкращі аутфіти.



Актуальні кросівки на 2023 рік / Фото з Pinterest

Кросівки Loewe

Поєднання елегантності та спортивності завоювало серця модниць в цілому світі. Їх активно носить Гейлі Бібер та інші трендсеттерки. Пік популярності цілком можливо припаде на осінь 2023 року.



Актуальні кросівки на 2023 рік / Фото з Pinterest