Фахівці центру Gambling ‘N Go проаналізували середній місячний трафік, щоб визначити, які вебсайти спортивного одягу найчастіше відвідують у Європі.

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На основі цього вдалося зрозуміти, які спортивні бренди вважаються найпопулярнішими, оскільки їх люблять тисячі людей зі всього світу.

Converse

Четверту сходинку популярності посідає бренд Converse. Він був заснований 1908 року. Популярність здобув завдяки баскетбольним кросівками Converse All-Stars, які вдягала навіть команда США на першій в історії Олімпійській грі в баскетбол. Цей бренд завжди залишався актуальним, а білі кеди були незамінною класикою. Зараз модниці знову почали одягати взуття Converse навіть на Тижні моди.



Найпопулярніші бренди Європи / Фото з Elle

Adidas

Третє місце серед популярності посідає бренд Adidas. Марка була заснована у Німеччині в 1949 році. Це є найбільший виробник спортивного одягу в Європі та другим у світі після Nike. Німецький бренд обожнюють знамениті особи у футболі – Девід Бекхем, Ліонель Мессі, Мохамед Салах.



Найпопулярніші бренди Європи / Фото з Elle

Puma

Німецький бренд Puna є третім за величиною виробником спортивних товарів у світі, який співпрацює з такими знаменитостями, як Ріанна, Кайлі Дженнер і Біг Шон. Однією з найбільших спонсорських угод для бренду є контракт із зіркою спорту Усейном Болтом.



Найпопулярніші бренди Європи / Фото з Elle

Nike

Найпопулярнішим брендом у Європі вважається Nike. Марка заснована у 1964 році та є відомою на увесь світ. Бренд співпрацював з таками знаменитостями як Кріштінану Роналду, Тревісом Скоттом, Майклом Джорданом.



Найпопулярніші бренди Європи / Фото з Elle

До списку 10 найпопулярніших брендів також увійшли Lacoste, Asics, Hugo, The North Face та Salomon.