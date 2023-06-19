Специалисты центра Gambling 'N Go проанализировали средний месячный трафик, чтобы определить, какие вебсайты спортивной одежды чаще всего посещают в Европе.

Читайте также Серебряные кроссовки в стиле Adidas Samba – хит лета 2023: вдохновляемся стильными изделиями

На основе этого удалось понять, какие спортивные бренды считаются самыми популярными, поскольку любят их тысячи людей со всего мира.

Converse

Четвертую строчку популярности занимает бренд Converse. Он был основан в 1908 году. Популярность приобрел благодаря баскетбольным кроссовкам Converse All-Stars, которые одевала даже команда США на первой в истории Олимпийской игре в баскетбол. Этот бренд всегда оставался актуален, а белые кеды были незаменимой классикой. Сейчас модницы снова начали одевать обувь Converse даже на Неделе моды.



Самые популярные бренды Европы / Фото из Elle

Adidas

Третье место среди популярности занимает бренд Adidas. Марка была основана в Германии в 1949 году. Это крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй в мире после Nike. Немецкий бренд обожают знаменитые лица в футболе – Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Мохаммед Салах.



Самые популярные бренды Европы / Фото из Elle

Puma

Немецкий бренд Puna является третьим по величине производителем спортивных товаров в мире, сотрудничающим с такими знаменитостями, как Рианна, Кайли Дженнер и Биг Шон. Одним из самых больших спонсорских соглашений для бренда является контракт со звездой спорта Усейном Болтом.



Самые популярные бренды Европы / Фото из Elle

Nike

Самым популярным брендом в Европе считается Nike. Марка основана в 1964 году и известна на весь мир. Бренд сотрудничал с такими знаменитостями как Криштинану Роналду, Тревисом Скоттом, Майклом Джорданом.



Самые популярные бренды Европы / Фото из Elle

В список 10 самых популярных брендов также вошли Lacoste, Asics, Hugo, The North Face и Salomon.