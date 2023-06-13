Гігант спортивного бренду Adidas постійно вдається до колаборацій з різними брендами, пише 24 Канал. Марка вже представила спільний запуск кросівок із блакитними та зеленими смужками разом із Sporty&Rich, а тепер створила цікаве взуття з брендом Wales Bonner.

Читайте також У моду вриваються блакитні кросівки Adidas Samba: ефектні моделі, які сподобаються всім

Тисячі інфлюенсерів одразу придбали собі цікаву пару взуття в колекцію. Це вже не вперше обоє брендів співпрацюють. Раніше їхню колаборацію розкупили за кілька днів, тож тепер модниці активізувалися і також швидко придбали сріблясте взуття у стилі Adidas Samba.

Основна фішка взуття в тому, що язичок від кросівки розсташований зверху, а білі смужки вишиті крючком. Кросівки є однією з найпопулярніших пар цієї колаборації у відтінку металік.

Металік цього року рве всі шаблони та неочікувано стає дуже популярним відтінком. Модниці обирають у сріблястому кольорі сукні, сумки, взуття, а найпопулярнішими залишаються штани. До кросівок інфлюенсери також обирають вбрання у відтінку металік, обираючи анораки, а до білих шкарпеток обирають шовкові сукні.

Від таких кросівок не змогли відмовитися і чоловіки. Вони одягають їх із темними джинсами, лляними широкими та чорними штанами.



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram