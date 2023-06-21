Тенденции очень быстро влияют на популярность разного типа обуви. Несколько лет назад все только и мечтали о кроссовках Balenciaga, а в этом году самой популярной обувью считаются Adidas Samba.

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Мода часто меняется, так что бывает сложно проследить за тем, в какую именно обувь стоит инвестировать свои средства. Советуем вам добавить в свой гардероб несколько кроссовок, которые популярны сейчас и не потеряют своей актуальности до конца 2023 года.

Кроссовки Adidas Samba

Обувь Adidas Samba молниеносно стала популярной и не теряет актуальности до сих пор. Его неподвластный дизайн времени, гладкий силуэт, низкопрофильная форма и культовые три полоски делают его идеальным выбором для эстетики крутой девушки в Instagram.



Актуальные кроссовки на 2023 год / Фото из Pinterest

Кроссовки Nike Air Force

Это еще одна классическая пара кроссовок, которая никогда не выходит из моды. Идеально сочетается с красивым летним платьем или даже просто с мешковатыми джинсами и рубашкой на пуговицах.



Актуальные кроссовки на 2023 год / Фото из Pinterest

Кроссовки Golden Goose

С их проблемной эстетикой и умышленными потертостями и несовершенствами бренд нельзя спутать ни с каким другим. Сейчас эти кроссовки отлично вписываются в стиль "тихой роскоши".



Актуальные кроссовки на 2023 год / Фото из Pinterest

Кроссовки New Balance 550

Модель этих кроссовок была особенно популярна в 2022 году. Сейчас пик актуальности немного упал, но это не значит, что они уже не модны. Звезды инстаграммы до сих пор их активно носят и довершают кроссовками свои лучшие аутфиты.



Актуальные кроссовки на 2023 год / Фото из Pinterest

Кроссовки Loewe

Сочетание элегантности и спортивности завоевало сердца модниц во всем мире. Их активно носит Гейли Бибер и другие трендсеттерки. Пик популярности вполне возможно придётся на осень 2023 года.



Актуальные кроссовки на 2023 год / Фото из Pinterest