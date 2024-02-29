Новий тренд у світі моди: цікава деталь у дизайні, яка буде на всіх сумках у 2024 році
Джерело:Яна Платонова
Кожного сезону змінюються тренди на фасони сумок, їхні кольори, розміри та тканини. У 2024 році дизайнери вирішили до всіх змін додати одну цікаву деталь у дизайні та почали їх прикрашати.
Схоже, мода нульових кардинально повертається не лише в наші гардероби, але й аксесуари. Бренд Miu Miu перший вирішив показати нову тенденцію та випустив на подіум моделей з сумками, які були обвішані всілякими дрібничками.
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Стилістка Яна Платонова показала нову моду на сумки у своєму інстаграмі та розповіла, що аксесуари цього року буде популярно тюнінгувати.
Чим обвішують сумки
- тими ж прикрасами, що вішають на шию;
- брелками;
- ключницями;
- карабінами з підвісом;
- шнурками;
- бантиками;
- шпильками для волосся (особливо крабиками).
Такий тренд виглядає дещо несерйозно та інфантильно, втім, якщо їх продемонстрували модні бренди, то не виключено, що зовсім скоро повторити такі виходи з сумками захочуть модниці та інфлюенсери.
Прикрашати варто невеличкі сумки, адже шопери чи габаритні аксесуари своїми розмірами просто здатні "з’їсти" брелки чи бантики. Найкраще таке прикрашання виглядає на сумках з різними кишеньками та блискавками. До класичних та базових сумок шпильки та карабіни краще не застосовувати.
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Навесні 2024 року в моді буде велика містка сумка (тоут чи шопер), глянцева, плетена, з прозорого матеріалу чи атласна. Як вони виглядають та з чим їх носити – читайте в нашій статті.