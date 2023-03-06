Спідниця з розрізом поєднує в собі сексуальність та елегантність, тож точно сподобається дівчатам. На сезон весна-літо 2023 дизайнери представили десятки варіантів – від спідниць-олівців до довгих моделей, що оголюють одне стегно.

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Спідниця з розрізом на нозі – не новий стилістичний прийом, втім цієї весни ця річ буде особливо популярною. Таку спідницю вже приміряли багато знаменитостей, тож зовсім скоро вона стане бажаною річчю в гардеробі модних інфлюенсерів.

Дизайнерка Вікторія Бекхем носить спідницю з двома розрізами, а Кетрін Зета-Джонс приміряла червону спідницю зі шкіри. Обирайте цієї весни ідеальну шкіряну спідницю з розрізом, яка чудово поєднується з базовим логслівом та гостроносими балетками.

Спідниці з розрізом гарно виглядають в костюмному варіанті в парі з трикотажною водолазкою чи жакетом.

Окрім спідниць з розрізом до колін, радимо звернути увагу на спідниці довжини максі з глибоким розрізом. Робіть ставку на чорний варіант з атласу, шкіри чи костюмної тканини, блакитний денім, або спідницю карго з накладними кишенями.



Актуальні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue



Актуальні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue



Актуальні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue



Актуальні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue



Актуальні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue



Актуальні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue