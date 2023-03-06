Юбка с разрезом сочетает в себе сексуальность и элегантность, так что точно понравится девушкам. На сезон весна-лето 2023 года дизайнеры представили десятки вариантов – от юбок-карандашей до длинных моделей, обнажающих одно бедро.

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Юбка с разрезом на ноге – не новый стилистический прием, впрочем, этой весной эта вещь будет особенно популярной. Такую юбку уже примерили многие знаменитости, так что совсем скоро она станет желанной вещью в гардеробе модных инфлюэнсеров.

Дизайнер Виктория Бекхэм носит юбку с двумя разрезами, а Кэтрин Зета-Джонс примерила красную юбку из кожи. Выбирайте этой весной идеальную кожаную юбку с разрезом, прекрасно сочетающуюся с базовым логсливом и остроносыми балетками.

Юбки с разрезом смотрятся в костюмном варианте в паре с трикотажной водолазкой или жакетом.

Кроме юбок с разрезом до колен, рекомендуем обратить внимание на юбки длины макси с глубоким разрезом. Делайте ставку на черный вариант из атласа, кожи или костюмной ткани, голубой деним или юбку карго с накладными карманами.



Актуальные юбки на весну 2023 / Фото с Vogue



Актуальные юбки на весну 2023 / Фото с Vogue



Актуальные юбки на весну 2023 / Фото с Vogue



Актуальные юбки на весну 2023 / Фото с Vogue



Актуальные юбки на весну 2023 / Фото с Vogue



Актуальные юбки на весну 2023 / Фото с Vogue