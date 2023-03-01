За архітекторкою з сонячного міста Аяччо, що на Корсиці, стежить понад пів мільйона прихильників в інстаграмі, пише 24 канал. Жюлі вміє стильно одягатися та завжди показує свої образи прихильникам. Здебільшого дівчина робить фотосесії образів у своїй квартирі або ділиться світлинами своїх аутфітів, які робить у дзеркалі.

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Трендсеттерка досить часто демострує вбрання, яке може придбати кожна дівчина, тож її аутфітами надихаються безліч модниць зі всього світу.

Жюлі Феррері любить лаконічне та яскраве вбрання, яке завжди привертає до себе увагу. Як справжня француженка, блогерка створює бездоганний образ завдяки стильним елементам гардероба, які вдало поєднуються між собою.

Модниця вкрай рідко наважується на естравагантні поєднання. Здебільшого її образи складаються з класичних та витончених речей.

Інстаграм дівчини можна сміливо назвати онлайн-гідом для тих, хто хоче надихнутися стриманими образами. Жюлі Феррері є справжньою експерткою в галузі базового гардероба. Вона вміло комбінує кольорові палітри, прості силуети та трендові позиції.

Прихильники образів француженки одразу впізнають її унікальний стиль, тож Fashion 24 вирішив зібрати 10 найкращих виходів дівчини, які ви залюбки можете приміряти вже цієї весни.



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Весняні образи Жюлі Феррері / Фото з Instagram