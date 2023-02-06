Тренди весни 2023: що буде в моді в новому сезоні

До нового весняно-літнього сезону залишилося кілька тижнів, тому можете вже сміливо придивлятися до модних трендів та формувати свій гардероб. На що радить звернути увагу українська стилістка – читайте далі.

Fashion-видання вже пропонують своїм читачам добірки з вбранням, яке зможе освіжити їхній гардероб у новому сезоні. Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі зазначила, що деякі тенденції перейшли до нас з попередніх сезонів.

Читайте також 9 готових образів від стиліста: посилання на речі, які ви можете купити

Під час Тижнів моди дизайнери презентували нашарованість у вбранні, речі в горошок, вбрання з органзи, total denim та багато іншого.

Нашарування схожих топів

Така стилізація для нас видається дещо незвичною, втім влітку нашарування схожих топів буде на піку популярності. Для цього не варто одягати 2 чи 3 топи на тіло, в мас-маркетах ви знайдете готові речі з імітацією багатошаровості.



Тренди весни 2023 / Фото з Instagram

Горошок

Горошок в новому сезоні феєрично повертається в тренди. Дизайнери презентували сукні в горошок, сумки та навіть взуття.



Тренди весни 2023 / Фото з Instagram

Органза

Речі з органзи знайшли своє відображення у тренчах та сукнях. Прозорі вироби краще одягати під одяг, який не додаватиме образу вульгарності.



Тренди весни 2023 / Фото з Instagram

Total denim

Денімові речі в новому сезоні будуть особливо популярними, якщо носити їх парі. У моді знову будуть джинсові куртки та сорочки, які варто стилізувати разом не лише з кросівками, але й взуттям на високих підборах.



Тренди весни 2023 / Фото з Instagram

Вирізи

Речі з вирізами не покидають нас вже кілька сезонів. Навесні звертайте увагу на лонгсліви з вирізами, сукні та навіть штани.



Тренди весни 2023 / Фото з Instagram

Пір’я, банти, бахрома

Вбрання з пір’ям, бантами та бахромою обирайте в новому сезоні для особливих, святкових випадків. Вони стануть основною родзинкою та вдало підкреслять ваш образ.



Тренди весни 2023 / Фото з Instagram

Пишні сукні, спідниці

За останні кілька сезонів ми звикли до звичайних мініспідниць, однак в новому сезоні варто звернути увагу на пишні спідниці. Таких виробів на Тижнях моди з’явилося доволі багато.



Тренди весни 2023 / Фото з Instagram

Тваринні принти

Анімалістичні принти завжди піддаються критиці, оскільки чимало дівчат вважають їх дещо дивними, однак дизайнери вперто презентують їх з сезону в сезон, аби показати, що ці принти нікуди не зникли та будуть з нами ще тривалий період.



Тренди весни 2023 / Фото з Instagram

Довгі рукавиці

На початок весни придбайте довгі рукавиці, які доповнять ваш верхній одяг з пальтом. А от в теплу пору року такими рукавицями ви зможете доповнювати свої сукні на короткий рукав.



Тренди весни 2023 / Фото з Instagram