Fashion-видання вже пропонують своїм читачам добірки з вбранням, яке зможе освіжити їхній гардероб у новому сезоні. Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі зазначила, що деякі тенденції перейшли до нас з попередніх сезонів.
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Під час Тижнів моди дизайнери презентували нашарованість у вбранні, речі в горошок, вбрання з органзи, total denim та багато іншого.
Нашарування схожих топів
Така стилізація для нас видається дещо незвичною, втім влітку нашарування схожих топів буде на піку популярності. Для цього не варто одягати 2 чи 3 топи на тіло, в мас-маркетах ви знайдете готові речі з імітацією багатошаровості.
Тренди весни 2023 / Фото з Instagram
Горошок
Горошок в новому сезоні феєрично повертається в тренди. Дизайнери презентували сукні в горошок, сумки та навіть взуття.
Тренди весни 2023 / Фото з Instagram
Органза
Речі з органзи знайшли своє відображення у тренчах та сукнях. Прозорі вироби краще одягати під одяг, який не додаватиме образу вульгарності.
Тренди весни 2023 / Фото з Instagram
Total denim
Денімові речі в новому сезоні будуть особливо популярними, якщо носити їх парі. У моді знову будуть джинсові куртки та сорочки, які варто стилізувати разом не лише з кросівками, але й взуттям на високих підборах.
Тренди весни 2023 / Фото з Instagram
Вирізи
Речі з вирізами не покидають нас вже кілька сезонів. Навесні звертайте увагу на лонгсліви з вирізами, сукні та навіть штани.
Тренди весни 2023 / Фото з Instagram
Пір’я, банти, бахрома
Вбрання з пір’ям, бантами та бахромою обирайте в новому сезоні для особливих, святкових випадків. Вони стануть основною родзинкою та вдало підкреслять ваш образ.
Тренди весни 2023 / Фото з Instagram
Пишні сукні, спідниці
За останні кілька сезонів ми звикли до звичайних мініспідниць, однак в новому сезоні варто звернути увагу на пишні спідниці. Таких виробів на Тижнях моди з’явилося доволі багато.
Тренди весни 2023 / Фото з Instagram
Тваринні принти
Анімалістичні принти завжди піддаються критиці, оскільки чимало дівчат вважають їх дещо дивними, однак дизайнери вперто презентують їх з сезону в сезон, аби показати, що ці принти нікуди не зникли та будуть з нами ще тривалий період.
Тренди весни 2023 / Фото з Instagram
Довгі рукавиці
На початок весни придбайте довгі рукавиці, які доповнять ваш верхній одяг з пальтом. А от в теплу пору року такими рукавицями ви зможете доповнювати свої сукні на короткий рукав.
Тренди весни 2023 / Фото з Instagram