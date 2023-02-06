Fashion-издание уже предлагают своим читателям подборки с нарядами, которые смогут освежить их гардероб в новом сезоне. Украинская стилистка, ведущая свой блог в инстаграмме, отметила, что некоторые тенденции перешли к нам с предыдущих сезонов.

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Во время Недель моды дизайнеры презентовали наслоенность в нарядах, вещи в горошек, наряды из органзы, total denim и многое другое.

Наслоение похожих топов

Такая стилизация для нас кажется несколько необычной, впрочем, летом наслоения подобных топов будет на пике популярности. Для этого не стоит одевать 2 или 3 топа на тело, в масс-маркетах вы найдете готовые вещи с имитацией многослойности.



Тренды весны 2023 / Фото с Instagram

Горошек

Горошек в новом сезоне феерически возвращается в тренды. Дизайнеры представили платья в горошек, сумки и даже обувь.



Тренды весны 2023 / Фото с Instagram

Органза

Вещи из органзы нашли свое отражение в тренчах и платьях. Прозрачные изделия лучше одевать под одежду, которая не будет придавать образу пошлости.



Тренды весны 2023 / Фото с Instagram

Total denim

Денимовые вещи в новом сезоне будут особенно популярны, если носить их пари. В моде снова будут джинсовые куртки и рубашки, которые стоит стилизовать вместе не только с кроссовками, но и обувью на высоком каблуке.



Тренды весны 2023 / Фото с Instagram

Вырезы

Вещи с вырезами не покидают нас уже несколько сезонов. Весной обращайте внимание на лонгсливы с вырезами, платья и даже брюки.



Тренды весны 2023 / Фото с Instagram

Перья, банты, бахрома

Наряды с перьями, бантами и бахромой выбирайте в новом сезоне для особых, праздничных случаев. Они станут основной изюминкой и успешно подчеркнут ваш образ.



Тренды весны 2023 / Фото с Instagram

Пышные платья, юбки

За последние несколько сезонов мы привыкли к обычным мини-юбкам, однако в новом сезоне стоит обратить внимание на пышные юбки. Таких изделий на Неделях моды появилось достаточно много.



Тренды весны 2023 / Фото с Instagram

Животные принты

Анималистические принты всегда подвергаются критике, поскольку многие девушки считают их несколько странными, однако дизайнеры упорно представляют их из сезона в сезон, чтобы показать, что эти принты никуда не исчезли и будут с нами еще длительный период.



Тренды весны 2023 / Фото с Instagram

Длинные перчатки

К началу весны приобретите длинные перчатки, которые дополнят вашу верхнюю одежду с пальто. А вот в теплое время года такими рукавицами вы сможете дополнять свои платья на короткий рукав.



Тренды весны 2023 / Фото с Instagram