Стилістка підготувала не лише цікаві стилізації, але й посилання на речі. До добірки готових образів увійшли сукні зі спідницями, джинси зі штанами, кольорові речі та більш стримані палітри.

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Яна Платонова здебільшого орієнтувалася на весну. Тож, якщо ви також вже готуєтеся до весняного сезону, радимо вам придивитися до цікавих образів чи обрати для себе певні окремі одиниці.

Цієї весни особливо актуальним серед верхнього одягу буде чорне лаконічне пальто. Також можете звернути увагу на пальто коричневого та сірого кольору, а якщо хочете додати кольору – обирайте насичений зелений.

У березні ще буде доволі прохолодно, тож обирайте стьобане пальто молочного кольору або пуховик з поясом на талії.

Щодо верху в образах, то придбайте на весну білий лонгслів, водолазку в базових кольорах, смугастий светр, светр з горловиною, яскравий синій светр і трикотажну сукню.

А от до низу обирайте джинси, шкіряні штани, палаццо, спідниці міді, чорні класичні штани чи ефектні білі, які додадуть образу святковості.

Серед аксесуарів навесні популярними будуть сумки у відтінку металік. Також робіть ставки на лаконічні моделі в чорному, коричневому чи молочному кольорі.



Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram

Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram

Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи на весну 2023 / Фото з Instagram