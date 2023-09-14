5 головних трендів осені, які будуть носити всі фешн-зірки: найкращі приклади

Осінь непомітно прокралася у наш календар, а це означає, що час поповнювати свої образи трендовими елементами гардероба.

Безперечно, кожна дівчина обирає для себе те, що їй найбільше імпонує, втім щось із цьогорічних тенденцій захоче мати на собі кожна модниця, пише 24 Канал.

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Total look

Монохромний образ цього сезону дуже популярний. Особливо ефектно виглядатимуть восени чорні, коричневі чи сірі тони. У парі з пальтами та чобітьми ви зможете створити неповторні образи.



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest

Приталений силует

Жакет з приталеним силуетом намагався стати трендовим ще минулого року, втім справжня слава чекає його цього сезону. Не бійтеся змінювати свої оверсайз жакети на приталені блейзери, які чудово виглядатимуть з джинсами чи модними штанами "дудочками".



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest

Червоний колір

Восени головним кольором сезону вважається червоний. Саме тому можете робити ставку на яскраві светри чи твідові жакети в червоному кольорі.



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest

Костюми

В осінню пору костюми завжди виходять на перший план. Обирайте практичні варіанти в темних тонах, які будуть актуальними в будь-яку погоду цього сезону.



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest

Металік

Сріблястий відтінок також не покидає нашої уваги та буде модним в новому сезоні. Звертайте увагу на будь-які речі у відтінку металік – від штанів до взуття, сумок чи верхнього одягу.



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest