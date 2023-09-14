Бесспорно, каждая девушка выбирает для себя то, что ей больше всего импонирует, впрочем, что-то из тенденций этого года захочет иметь на себе каждая модница, пишет 24 Канал.

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Total look

Монохромный образ этого сезона очень популярен. Особенно эффектно будут выглядеть осенью черные, коричневые или серые тона. В паре с пальто и сапогами вы сможете создать неповторимые образы.



Тренды осени 2023 / Фото Pinterest

Приталенный силуэт

Жакет с приталенным силуэтом пытался стать трендовым еще в прошлом году, впрочем, настоящая слава ждет его в этом сезоне. Не бойтесь менять свои оверсайз жакеты на приталенные блейзеры, которые будут отлично смотреться с джинсами или модными штанами "дудочками".



Тренды осени 2023 / Фото Pinterest

Красный цвет

Осенью главным цветом сезона считается красный. Именно поэтому можете делать ставку на яркие свитера или жакеты твидовые в красном цвете.



Тренды осени 2023 / Фото Pinterest

Костюмы

В осеннее время костюмы всегда выходят на первый план. Выбирайте практичные варианты в темных тонах, которые будут актуальны в любую погоду этого сезона.



Тренды осени 2023 / Фото Pinterest

Металлик

Серебристый оттенок также не оставляет нашего внимания и будет модным в новом сезоне. Обращайте внимание на любые вещи в оттенке металлик – от брюк до обуви, сумок или верхней одежды.



Тренды осени 2023 / Фото Pinterest