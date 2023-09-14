Безперечно, кожна дівчина обирає для себе те, що їй найбільше імпонує, втім щось із цьогорічних тенденцій захоче мати на собі кожна модниця, пише 24 Канал.

Цікаво У моду вриваються туфлі Salome: як вони виглядають

Total look

Монохромний образ цього сезону дуже популярний. Особливо ефектно виглядатимуть восени чорні, коричневі чи сірі тони. У парі з пальтами та чобітьми ви зможете створити неповторні образи.



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest

Приталений силует

Жакет з приталеним силуетом намагався стати трендовим ще минулого року, втім справжня слава чекає його цього сезону. Не бійтеся змінювати свої оверсайз жакети на приталені блейзери, які чудово виглядатимуть з джинсами чи модними штанами "дудочками".



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest

Червоний колір

Восени головним кольором сезону вважається червоний. Саме тому можете робити ставку на яскраві светри чи твідові жакети в червоному кольорі.



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest

Костюми

В осінню пору костюми завжди виходять на перший план. Обирайте практичні варіанти в темних тонах, які будуть актуальними в будь-яку погоду цього сезону.



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest

Металік

Сріблястий відтінок також не покидає нашої уваги та буде модним в новому сезоні. Звертайте увагу на будь-які речі у відтінку металік – від штанів до взуття, сумок чи верхнього одягу.



Тренди осені 2023 / Фото Pinterest