Туфлі Salome можуть бути гостроносими або ж мати заокруглений мис. Головною їхньою визначальною особливістю є центральна смужка, що проходить уздовж підніжжя стопи та прилягає до щиколотки.

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Взуття Salome ще більш відоме як взуття з T-образними ремінцями. Такі туфлі знову посіли помітне місце серед головних осінніх трендів. Взуття чудово вписується у готичний стиль, що натхненний 1950-ми роками.

Знаменитості тренд адаптували під свій власний стиль. Британська акторка Люсі Бойнтон поєднала туфлі з сукнею в горошок та червоно сумкою, а туфлі Salome доповнила високими чорними шкарпетками.

Т-образне взуття вже з’являлося в моді кілька сезонів тому, зокрема, восени 2022 року завдяки брендам Coach та Chanel. Двоколірна модель французького дому стала неодноразовим вибором серед знаменитостей для червоних доріжок.

Це взуття доволі універсальне, тож його можна носити з сукнями, спідницями, джинсами чи штанами. Щодо кольору взуття – опирайтеся на свій смак, втім восени найпрактичнішим вибором стануть саме туфлі чорного кольору.



Трендові туфлі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові туфлі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові туфлі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові туфлі осені 2023 / Фото Vogue