Модний одяг на весняно-літній сезон: 18 трендів, про які вам треба знати

До кінця зими залишилося пів місяця, тож вже можна готуватися до нового весняного сезону. Стилістка Яна Платонова розповіла про найважливіші позиції вбрання, які варто знати модницям.

Стилістка виокремила головні ключові тренди, втім обійтися кількома речима не вийшло. Модні орієнтири постійно розширюються, тож у тренді тепер не лише одяг, але й певні стильові напрямки.

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Бренди ще восени представили колекції для весняно-літнього сезону. Fashion­-експерти та стилісти розбирали вбрання з подіумів та вже зуміли визначити, що ж саме переважатиме в майбутньому сезоні.

Яна Платонова розповіла у своїх інстаграм-постах про трендові гардеробні рішення, на які варто звернути увагу. Стилістка зазначає, що актуальними в новому сезоні будуть прозорі спідниці, ультракороткі шорти, сукні в стилі Babydoll, драпірування та нашарування на тканинах, накладні кишені в стилі мілітарі.

Тренди весна-літо 2024 – частина перша

Щодо довершених образів, то в моду повертається відомий силует від Dior, що складається з жакета та довгої спідниці. Популярними залишаються жіночні сукні та костюми, мережево, банти та квітковий принт, бахрома.

Попри шалену популярність до червоного кольору, зверніть увагу в новому сезоні на відтінок вершкового масла. Дизайнери представили велику кількість вбрання в цьому кольорі.

Також в моду увійде насичено-синій колір. Можете обирати для себе костюми чи сукні. Актуальною також буде пастельна палітра кольорів, колір бордо та білосніжний колір, який надзвичайно красиво виглядає на сукнях.

Тренди весна-літо 2024 – частина друга