5 трендів з подіумів Мілана, які будуть носити в майбутньому сезоні всі: добірка сучасного одягу

Тиждень моди у Мілані вже минув, тому час підбити підсумки та зрозуміти, що ж цікавого представили дизайнери. Традиційно навесні бренди презентують колекції для майбутнього сезону, тож вже визначили, що ми будемо носити в осінньо-зимову пору 2024 року.

Більшість колекцій брендів були прагматичні, тобто ми зможемо їх легко застосувати у своїх образах. Майже всіх їх об’єднували ключові тренди, про які варто знати всім, хто цікавиться модою.

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Відтінки зеленого

Вже восени червоний та бордовий витіснять відтінки зеленого. Колір помітили на шкіряних сумках та вовняних пальтах.



Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue

Офісний стиль

У 2024 році в моду має увійти жіночність, але разом з тим дизайнери не забувають про мінімалізм, який вдало інтегрують в офісний стиль. Обирайте для себе саме таке вбрання, якщо хочете мати скромний та бездоганно викроєний одяг.



Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue

Шкіряні силуети

Ferragamo, Marni та Versace представили у своїх колекціях чимало виробів зі шкірою. Моделі виходили на подіум у сукнях-трапеціях довжини міді, рукавичках, сорочках на ґудзиках та заправлених спідницях-олівцях.



Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue

Чоботи до стегон

Високі чоботи ні для кого не є новинкою, втім для осінньо-зимового сезону Мілан презентував взуття, шкіра яких тягнеться далеко за коліно. По-суті, ними можна компенсувати відсутність штанів.

Значна частина чобіт виконана в зеленому кольорі, тому це ще один доказ, чому цей колір є таким модним.



Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue

Округлі плечі

Чимало брендів представили вбрання з округлими плечима в яскравих рожевих, кобальтових чи червоних кольорах. Пухові куртки вкривали тіло наче ковдри та були затишно зібрані навколо шиї. Ймовірно, округлі плечі – це один із майбутніх трендів нового сезону.



Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue

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