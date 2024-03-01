Взуття здатне вдало доповнити образ, незалежно від того, що це буде – базові кросівки чи мінімалістичні туфлі.

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Перш ніж придбати якусь трендову модель взуття, переконайтеся, що у вашому гардеробі є вічна класика, яка завжди є актуальною. Тоді можете купувати для себе щось з трендової добірки.

Банти

У 2024 році в моді з’явилися банти, які прикрасили не лише одяг, але й взуття. Неймовірно красиво виглядають туфлі з великими бантами, які спадають по підлозі.



Трендове взуття на весну 2024 / Фото з Pinterest

Мері Джейн

Ці туфлі відродилися ще минулого року та не втратять популярність в новому сезоні. Втім зараз дизайнери більше віддають перевагу туфлям на підборах, а не на плоскій підошві.



Трендове взуття на весну 2024 / Фото з Pinterest

Акцент на золото

Золоті відтінки у 2024 році будуть підкорювати все – від прикрас до одягу та взуття. Металік все ще продовжує бути популярним, втім у моду проникають золоті акценти. Обирайте туфлі із золотими підборами чи в золотому відтінку.



Трендове взуття на весну 2024 / Фото з Pinterest

Червоний

Зверніть увагу на червоне взуття – від класичних балеток до туфель чи босоніжок. Вони були присутні повсюди на подіумі, тож нам не обійтися без них в цьому сезоні. Яскраве вбрання допоможе надати вашим образам особливої родзинки.



Трендове взуття на весну 2024 / Фото з Pinterest

Босоніжки зі шкарпетками

Це трохи незвична тенденція, втім таке поєднання продемонструвала під час показу нової колекції Вікторія Бекхем. Просто одягніть гетри з босоніжками на високій платформі чи підборах.



Трендове взуття на весну 2024 / Фото з Pinterest

В’єтнамки

Попри свою простоту, в’єтнамки не втрачатимуть популярності у 2024 році. Носіть їх з сукнями, костюмами та базовим вбранням – джинсами чи шортами.



Трендове взуття на весну 2024 / Фото з Pinterest

Мода завжди змінюється, тому важливо слідкувати не лише за трендами, але й певними позиціями, які вже вийшли з моди. Яке взуття не варто одягати у 2024 році – читайте в нашому матеріалі.